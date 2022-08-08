В ВСУ рассказали, есть ли угроза высадки вражеского десанта на юге

Россияне не решатся на высадку десанта на юге, хотя гипотетически эта возможность никуда не исчезала с начала полномасштабной войны.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель координационного пресс-центра сил охраны и обороны "Юга" Наталья Гуменюк.

"Я думаю, что у них хватит здравого смысла, чтобы этого не делать", — заявила она.

По ее словам, после успешного освобождения ВСУ острова Змеиный, враг в очередной раз убедился, что применять десант – не стоит.

Она также подчеркнула, что украинское побережье защищено, а ВСУ готовы к развитию любых событий.

Гуменюк также рассказала, что оккупанты активно поставляют вооружение на юг, компенсируя уже потерянное.

"В основном они подтягивают то же, что и было. Радикально нового вооружения мы не заметили", заявила она.

Напомним, в ночь на 8 августа ВСУ нанесли новые серьезные удары по Антоновскому и Каховскому мостам на оккупированных территориях.

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