В ВСУ рассказали, есть ли угроза высадки вражеского десанта на юге

Российские захватчики активно стягивают оружие на юг Украины.
Россияне не решатся на высадку десанта на юге, хотя гипотетически эта возможность никуда не исчезала с начала полномасштабной войны.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель координационного пресс-центра сил охраны и обороны "Юга" Наталья Гуменюк.
"Я думаю, что у них хватит здравого смысла, чтобы этого не делать", — заявила она.
По ее словам, после успешного освобождения ВСУ острова Змеиный, враг в очередной раз убедился, что применять десант – не стоит.
Она также подчеркнула, что украинское побережье защищено, а ВСУ готовы к развитию любых событий.
Гуменюк также рассказала, что оккупанты активно поставляют вооружение на юг, компенсируя уже потерянное.
"В основном они подтягивают то же, что и было. Радикально нового вооружения мы не заметили", заявила она.
Напомним, в ночь на 8 августа ВСУ нанесли новые серьезные удары по Антоновскому и Каховскому мостам на оккупированных территориях.
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