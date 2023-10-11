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В ВСУ рассказали, где продолжают оттеснять оккупационную армию

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В ВСУ рассказали, где продолжают оттеснять оккупационную армию

ВСУ. / Фото: Associated Press

Силы обороны отразили атаки РФ в районах Авдеевки Донецкой области.

Наступление Вооруженных сил Украины продолжается в двух направлениях фронта. Украинские защитники улучшили свое тактическое положение, а также продолжают сдерживать атаки противника на востоке.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

"На Авдеевском направлении российские захватчики силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировали наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Однако наши защитники отразили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций", .

В свою очередь ВСУ продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. По словам Ковалева, украинские Силы обороны улучшили тактическое положение в районе западнее Роботиного Запорожской области.

Украинские войска также ведут штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Они имели успех в районах восточнее Клищиевки и восточнее Андреевки.

"Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике. Истощают врага", — подчеркнул Ковалев.

Напомним, накануне, 10 октября, руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что к северу от города продолжаются тяжелые бои. Оккупанты совершают массированные обстрелы из танков, ствольной артиллерии и градов.

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Дата публикации
Просмотры
827
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