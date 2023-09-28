В ВСУ рассказали интересные детали одной из ракетных атак РФ

Страна-агрессорка Россия во время одной из последних атак запускала ракеты по Украине из Новороссийска, даже не выведя носитель, не вывели из бухты.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Вероятно, рассказывает Гуменюк, российские оккупанты спешно готовятся к ударам. Поэтому во время одной из последних атак не вывели из бухты Новороссийска ракетоноситель.

"Это подвергает опасности личный состав. Очевидно, что планирование сделки было достаточно сумбурным. Это может быть связано с тем, что в ЧФ РФ идет определенная пертурбация в командовании", — сказала Гуменюк.

Оккупанты пытаются держать свои военные корабли подальше от зоны действия украинской противовоздушной обороны. Ракетоносители есть, они снабжены пунктами базирования.

Напомним, ранее Гуменюк рассказывала, чем обернулся для врага удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В частности, наблюдается затишье военно-морской деятельности россиян.

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