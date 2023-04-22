В ВСУ рассказали, истощили ли атаки россиян дронами и ракетами украинскую ПВО

Атаки агрессорки России по критической инфраструктуре Shahed и крылатыми ракетами существенно истощили украинские силы противовоздушной обороны.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Атаки по критической инфраструктуре "Шахедами" и крылатыми ракетами существенно, скажем так, истощили нашу ПВО. Нам нужно постоянно ее усиливать", — сказал он.

По его словам, усиление ПВО началось "не вчера". ВСУ имеет весь спектр обещанного партнерами западного вооружения.

"Чтобы пазл сложился, его нужно дополнить еще F-16. Понятно, что этого ожидают и пилоты, и вся Украина", — подчеркнул Игнат.

Ночные атаки беспилотников

Вечером 21 апреля около 19.00 кафиры атаковали Украину с юго-восточного направления ударными дронами-камикадзе. Уничтожены четыре из пяти беспилотников.

В ночь на 21 апреля российская армия запустила по Украине около 10 дронов-камикадзе. Из которых восемь удалось уничтожить. Произошли попадания на Виннитчине и Полтавщине.

Также в ночь на 21 апреля на подлете в Киев было обнаружено и сбито около восьми российских беспилотников. Враг мог использовать новую партию иранских БПЛА Shahed.

Российские кафиры запустили 26 дронов-камикадзе по Украине 19 апреля, 21 из которых украинским военным удалось сбить.

Читайте также: