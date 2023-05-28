В ВСУ рассказали, как будут прятать F-16 от ракетных ударов России

Военные отдают себе отчет, что РФ будет пытаться повредить западные самолеты.

Украинские военные осознают, что после передачи Украине самолетов F-16 Россия будет наносить ракетные удары по аэродромам, а потому готовятся планы, как уберечь авиацию.

Об этом интервью "Донбасс Реалии" сказал начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов.

Военный подчеркнул, что сразу после того, как Украина получит современные самолеты, места их базирования нужно будет прикрывать системами ПВО.

"Противник, узнав о том, что у нас стоит что-то новое и мощное, конечно, будет пытаться это разведать и нанести удар. Мы это понимаем, и подразделения будут рассредоточены, однозначно. И будем пытаться прикрыть аэродромы, где будут эти самолеты, чтобы минимизировать возможные потери", — сказал Голубцов.

Напомним, Министерство обороны Украины сообщило, что ВСУ для защиты нашего государства от оккупантов требуется 48 самолетов F-16.

Также спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что овладение украинскими пилотами истребителей F-16 может занять меньше запланированного времени, поскольку военные уже показали невероятный результат раньше, сократив и так сжатые сроки обучения на других системах.

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