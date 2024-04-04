В ВСУ рассказали, как и где Россия прячет свои корабли от украинских атак

Страна-агрессор Россия прячет свои корабли от украинских атак на юге страны – в бухте Новороссийска. Вход в нее огорожен затопленными баржами.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Сейчас они фактически закрылись в пункте базирования Новороссийска, закрыли вход в гавань, поставили заграждения и просто сидят на базе", – рассказал он.

Защита кораблей с помощью затопленных барж используется Россией уже около 10 лет, в частности, во время аннексии Крыма. По словам Плетенчука, затопленные баржи, на которые вешают боновые заграждения, используются для так называемой защиты Крымского моста от украинских дронов.

В настоящее время в акватории Черного и Азовского морей отсутствуют российские ракетоносители.

Напомним, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала об угрозе с Черного моря. Пока российская армия не выводила ракетоносители в акваторию. Впрочем, остается опасность. В частности, оккупанты периодически пытаются атаковать остров Змеиный в Одесской области.

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