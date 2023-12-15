В ВСУ рассказали, как изменились российские штурмы на фронте

Оккупанты увеличили количество авиаударов по позициям украинских защитников.
Российские захватчики на фронте штурмуют украинские позиции малыми группами пехоты с применением авиации и бронетехники.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
Он заявил, что захватчики применяют меньшее количество техники, чем это было в начале активных действий.
"Пока оккупанты не уменьшают количество боеприкосновений. Уже три дня подряд около 80 штурмовых действий ежесуточно и подавляющее большинство из них на Донетчине. Штурмует враг в основном группами до 20 человек, есть 5, есть 10... Действуют, в частности, и при поддержке бронетехники". Бронетехники не так много, как в начале активных действий, то есть это максимум до десятка", — заявил Штупун.
Кроме того, военный сообщил, что российские оккупанты увеличили количество авиаударов по позициям украинских защитников.
"Враг продолжает применять авиабомбы по нашим позициям и по гражданской инфраструктуре", — сказал Штупун.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты используют тактику мобильных групп, когда из промзоны пытаются прорваться в частный жилищный сектор Авдеевки.
Кроме того, мы ранее информировали, что в ГУР объяснили, зачем Путин соврал о количестве воюющих в Украине захватчиков.
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