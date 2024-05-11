В ВСУ рассказали, как наступление россиян на Харьковщине сказалось на ситуации на юге

Наступление российской армии в Харьковской области не стало триггером для активизации врага на юге Украины. Более десяти штурмов состоялось в Запорожской области.

Об этом сообщил руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в телемарафоне.

"Изменений в состоянии, положении и характере действий врага не обнаружено, точнее они отсутствуют. Так же как отсутствуют признаки создания наступательных группировок. Если там это было ожидаемо (в Харьковской области, — ред), то на юге таких признаков нет", — рассказал он.

По его словам, всего в течение суток в операционной зоне ОК "Юг" было 14 штурмов. В основном враг был активным в Запорожской области — возле Роботиного и Старомайорского.

"Также враг предпринимал попытки штурмов в Херсонской области, в районе Крынок. Но ситуация остается стабильной. Вчера был первый день, когда не было зафиксировано боевых столкновений в районе острова Нестрига", — рассказал Плетенчук.

Напомним, в Генштабе рассказали о ситуации по состоянию на утро 11 мая. Отмечается, что Вооруженные силы Украины отразили более 20 атак на Слобожанском и Купянском направлениях.

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