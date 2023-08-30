В ВСУ рассказали, как оккупанты на юге попали сами в свою же ловушку

По ее словам, для украинских военных минные поля не являются критическими.

После подрыва Каховской ГЭС на левом берегу Днепра мины хаотично разбросаны, это, прежде всего, стало ловушкой для самих же оккупантов.

Об этом рассказала 24 Канала руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, для украинских военных минные поля не являются критическими.

"Мины разбросаны стихийно, бессистемно и бесконтрольно. Нет карты полей, поэтому очень часто, пытаясь протиснуться к берегу, оккупанты подрываются на своих же ловушках", — сказала Гуменюк.

Также она добавила, что ситуация, которая сейчас находится на юге, усложняет загрбникам возвращение ранее захваченных позиций.

"Огонь по тем местностям, где разбросаны их мины, более уязвимы. Поэтому для нас это, как дополнительное усиление с их же стороны", — отметила Гуменюк.

Как сообщалось ранее, Пентагон сделал новое заявление о контрнаступлении Украины.

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