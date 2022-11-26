В ВСУ рассказали, как погода может повлиять на ситуацию на фронте: "Тяжелая техника не пройдет"

Неблагоприятная погода может повлиять на ситуацию на фронте. Особенно сложно оккупантам будет на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Будущие погодные условия значительно повлияют на ситуацию на фронте. Вероятно, наступательное движение обеих сторон на Востоке Украины несколько замедлится.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки Сергей Череватый в эфире телемарафона 26 ноября.

По его словам, тяжелая техника не пройдет, если погода ухудшится. В частности, сильные дожди, туман и слякоть, скорее всего, притормозят атаку с обеих сторон. Оккупантам будет особенно сложно на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Череватый объясняет, что колесная техника не сможет ездить по дорогам и поставлять захватчикам все необходимое. Более того, если погода будет ухудшаться дальше, то гусеничная техника, в частности танки, также не пройдут.

Напомним, на 26 ноября общие боевые потери среди личного состава России составляют около 86 710 человек.

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