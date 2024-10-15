В ВСУ рассказали, какая будет ситуация на фронте зимой и какие планы у россиян

Российские войска не планируют подготовку к зимним условиям на фронте. Они сосредоточены на достижении своих целей до наступления холодов.

Об этом рассказала в эфире телемарафона спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"По данным нашей разведки, враг не готовится к зимнему периоду. Они пытаются максимально использовать сухую погоду, которая сейчас находится в Донецкой области", — сообщила она.

Российские захватчики, по словам спикера, применяют артиллерию, FPV-дроны и другие средства для достижения своих целей до наступления морозов.

В то же время украинские войска активно готовятся к зиме, что усложнит россиянам штурм украинских позиций, когда придут холода. "Так что мы будем готовы, а они – нет, и им будет гораздо труднее нас штурмовать", – заключает она.

Напомним, майор ВСУ из 36-й отдельной бригады морской пехоты Валерий Прозапас отметил, что продвижение российских подразделений на легкой технике усложнится с началом дождей. Он подчеркнул, что российские войска пытаются создать как можно больше небольших плацдармов на фронте в Украине, чтобы продолжить свое продвижение при лучших погодных условиях.

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