В ВСУ рассказали, какие войска и подразделения РФ воюют против них на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении против украинской армии в основном воюют десантные войска, подразделение "Ахмат" и формирование "Эспаньола" – "фанатский спецназ" российского футбольного клуба ЦСК.

Об этом сообщил в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Утро) заместитель комнадира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

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Он добавил, что российская армия взимает на Бахмутское направление подразделения, которые воевали на севере и юге Украины, а туда они планируют завести вновь сформированные резервы.

"Часть подразделений, которые сюда перебрасываются, сейчас здесь находятся, — это регулярные части, которые были выведены еще раньше из других направлений, доукомплектованы, провели согласования и переброшены сюда", — рассказал он.

По словам Жорина, он призвал не обманывать себя и не недооценивать врага. Он отметил, что у российских военных нет проблемы с пополнением подразделений военными.

"Люди должны находиться в реальном мире и не обманывать себя, что у врага что-то кончается. Пока у них еще достаточно много сил, резервов, техники, людей", – сказал он.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты срочно строят новую линию обороны на Никольском направлении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: На пути в Бахмут! Мощные кадры с воинами ВСУ!

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