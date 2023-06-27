В ВСУ рассказали, какие системы ПВО наиболее нужны воздушным силам

В настоящее время Украина не может рассчитывать на скорую поставку западных истребителей.

Украинские силы противовоздушной обороны нуждаются в новых системах Patriot, а также ракетах к тем системам, которые уже поставили западные партнеры.

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Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Он отметил, что в настоящее время воздушные силы сосредоточены на получении ракет в существующие системы ПВО, поскольку не могут рассчитывать на скорую поставку западных истребителей.

"Нам нужно все и понемногу. Приоритет, конечно же – системы противовоздушной обороны. Потому что самолеты быстро не будут, нам нужны ПВО, нужны Patriot и зенитные ракеты к уже существующим системам (NASAMS, IRIS-T и советская система С-300) ...Мы сейчас зависим от поставок именно боекомплектов в эти системы", — сказал Игнат.

Напомним, ранее Юрий Игнат заявлял, что Украина контролирует собственное воздушное пространство, однако защитники нуждаются в больше западных системах ПВО, которые уже показали свою эффективность на поле боя.

Кроме того, мы ранее информировали, что представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сказал, что заявления российского диктатора Путина об уничтожении 5 систем Patriot в Украине – это очевидная ложь, воспринимаемая только внутренним российским потребителем .

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