В ВСУ рассказали, какие войска и на какие направления Россия бросает на Донбасс

В начале полномасштабного вторжения Россия бросала в Украину более профессиональный состав своего войска, а сейчас – буль-кого.

В Вооруженных силах сообщили, что Россия из-за огромных потерь бросает на восток подразделения разных войск, в том числе пехоту, танковые и механизированные подразделения.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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По его словам, в начале полномасштабного вторжения Россия бросала в Украину более профессиональный состав своего войска, однако из-за существенных потерь сейчас отправляет кого угодно, чтобы умел держать оружие в руках.

Он рассказал, что на оккупированной территории Луганщины частично еще остались десантники, в районе Угледара Донецкой области находится морская пехота, вблизи Бахмута – зеки-вагнеровцы. Их задача – истощать Силы обороны своими атаками.

"Все эти воинские части они вынуждены пополнять мобилизованными на фоне больших потерь. За эти сутки было уничтожено 510 кафиров, абсолютное большинство из них — на Восточном фронте", — отметил представитель Восточной группировки войск.

Главной проблемой российской армии является личный состав, который они постоянно вынуждены обновлять, добавил Череватый.

Ситуация на востоке

Украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении 3 декабря проинформировал, что горячее на фронте есть на Донетчине, а именно в районе Бахмута и Соледара.

Отметим, что в Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные продолжают вести наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Там они активно используют авиацию для поддержки наземных группировок.

По данным военного эксперта Дмитрия Снегирева, ВСУ контролируют все логистические трассы своего обеспечения в районе Бахмута, а ППК "Вагнер" перешло там к обороне.

Зеленский на 3 декабря: война, церковь, энергетика

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