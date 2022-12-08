В ВСУ рассказали, какими ракетами Россия обстреливает Украину: "Одну из них невозможно сбить"

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия обстреливает Украину дальнобойными ракетами. Однако ракеты из комплексов С-300 ВСУ не могут сбивать, поскольку у нас нет таких систем ПВО.

Об этом он сказал в эфире телеканала Freeдом.

"Если мы говорим о стратегической авиации, то там идет три типа ракет, которые являются дальнобойными. Они могут бить на дальние расстояния. Это — ракеты Х-101, Х-555 и ракета Х-55, которая является ядерной ракетой, но без" ядерной начинки". Ее используют, как обман, чтобы истощить нашу ПВО. Также у них есть ракета Х-22 дальностью 600 км. Они могут подойти до 100 км к украинской границе и оттуда запускать Х-22. Эта ракета не точная, но разрушительная, от нее страдают мирные жители. Есть еще С-300, и это доказывает, что у них не хватает ракет к "Искандерам". А потому РФ просит у Ирана баллистические ракеты", — пояснил Игнат.

Представитель командования Воздушных сил Украины добавил, что ракету С-300 пока невозможно сбить из тех средств ПВО, которые есть в Украине.

"Ракеты от С-300 они используют по прифронтовым городам, дальность их полета - до 150 км. Но чем больше дальность, тем больше их неточность. От этого страдают мирные. Я хочу сказать, что ракету С-300 сбить невозможно теми средствами ПВО, которые у нас есть. Их можно только уничтожить на складах. У РФ есть еще ориентировочно 7 тысяч таких ракет", — пояснил Игнат.

Ракетные обстрелы Украины

Российские террористы с 24 февраля массированно обстреливают Украину всеми типами ракет, которые у них есть. Оккупанты целят по военной и транспортной инфраструктуре, и по обычным жилым домам. С 10 октября Россия начала масстрованно обстреливать энергетическую систему Украины.

Только 5 декабря оккупанты выпустили по нашему государству 70 ракет, из которых ориентировочно 60 удалось сбить. Цель захватчиков – попытка оставить украинцев без электричества и отопления во время зимы. Террористические действия оккупантов одобряет диктатор Путин, мол, так "Россия мстит за Крымский мост".

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