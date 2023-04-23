В ВСУ рассказали, какое оружие эффективно защитит прифронтовые регионы от российских ракет С-300

Эффективными против российских ракет С-300, которыми оккупационные войска РФ активно атакуют прифронтовые территории Украины, будут американские системы Patriot.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, С-300 прилетают к цели всего за несколько минут. Именно поэтому реагирование ПВО на них должно быть "достаточно быстро".

"Patriot может сбивать эти ракеты, потому что С-300 запускают по баллистической траектории. Но надо понимать, сколько у нас будет ракет до Patriot и сколько у них (россиян – Ред.) будет ракет до С-300", — заметил Игнат.

Он предположил, что оккупанты в таких случаях снова перейдут к старой схеме: будут запускать ракеты, чтобы истощить украинскую систему ПВО. Игнат отмечается, поэтому война называется "войной на истощение": "Враг пытается истощить нас, мы — его".

Представитель Воздушных сил говорит, что лучший вариант – уничтожать установки, как это делают наши пилоты.

"Ну есть и другие методы, есть ударные БПЛА. Это направление нам тоже нужно развивать... F-16 решит все эти вопросы", — добавил он.

Напомним, накануне вечером, 22 апреля, российские войска во время воздушной тревоги обстреляли Харьков. Захватчики применили системы С-300.

Читайте также: