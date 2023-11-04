В ВСУ рассказали, какое оружие необходимо Силам обороны на юге

Учитывая специфику линии фронта на юге, Вооруженным силам Украины необходимо оружие, которое сможет разрушать запасные линии обороны оккупантов. Чтобы во время отступления, у русских не было возможности закрепиться.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

"Если говорить о специфике нашей зоны ответственности, линия фронта, которая проходит по реке Днепр и разделяет фактически территорию Херсонщины на подконтрольную Украине и временно оккупированную, дальнейшее развитие событий предполагает уничтожение мощностей врага в его глубоком тылу", — отмечает Гуменюк.

По ее словам, за время оккупации территории Украины на юге захватчики неплохо оборудовали эшелоны обороны. Они очень крепкие, отмечает представитель ВСУ.

"С этим столкнулись украинские войска на Запорожском направлении, когда начали продвижение по суше, понимая, что забетонированные линии обороны очень сложно преодолевать. Враг на них крепко держится. Поэтому нам необходимо оружие, которое сможет разрушить запасные линии обороны. Отступая, враг не сможет закрепиться" ", – заметила Гуменюк.

Она отмечает, что россияне на юге используют временно аннексированный Крым как хаб, который они обустроили как зону сосредоточения дополнительных ресурсов.

"Крымский полуостров – это, в частности, места вылета тактической авиации РФ – то, от чего особенно сейчас страдает правый берег Днепра и правобережная часть Херсонской области. Речь идет об атаках авиабомбами. Прекратить их мы можем только, уничтожив вражескую авиацию. Вот в этом и заключается потребность ВСУ – в дальнобойной и очень точной комплектации нашего вооружения", — добавила Гуменюк.

Напомним, военный эксперт Валерий Рябых назвал следующие цели для поражения ракетами ATACMS. По его словам, теперь Силы обороны с большей точностью смогут поражать аэродромы, средства ПВО и другие важные военные объекты оккупантов.

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