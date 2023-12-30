В ВСУ рассказали, какой населенный пункт оккупанты больше всего штурмуют на Купянском направлении

Ситуация на этом участке фронта напряжена.
На Купянском направлении горячее всего возле села Синьковка, что возле города Купянск. Россияне не останавливают попыток захватить этот населенный пункт.
Об этом заявил спикер пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов в эфире национального телемарафона.
По его словам, ситуация на Лимано-Купянском направлении остается стабильно напряженной.
"Враг предпринимает попытки штурмовых действий. Самая горячая ситуация — в направлении Синьковки. Враг не оставляет попыток занять этот населенный пункт. Держим оборону. Все попытки врага совершать штурмы провалились", — сообщил Шевцов.
Спикер пограничного отряда говорит, что в штурмах Синьковки захватчики используют различные способы.
Это могут быть штурмы маленькими группами – купчатся непосредственно вблизи линии столкновения, группа до десяти человек идет в штурм, мы их ликвидируем. Вместо них идет еще одна такая группа. Другой вариант – группа на технике. Происходили попытки заехать на технике в Синьковку, все попытки мы прекращаем, поражаем живую силу и технику противника. Технику используют и старую, и новую. Это и танки, и БТР, и БМП, но вся техника, подходящая ближе к линии, уничтожается", — рассказал Иван Шевцов.
Напомним, на Купянском направлении оккупанты массово болеют "мышиной лихорадкой". Жалобы на заболевание от личного состава командование проигнорировало, расценив их как очередное проявление уклонения от участия в боевых действиях.