В ВСУ рассказали, критическая ли ситуация в Бахмуте: "Это - самое жестокое и агрессивное направление"

Оккупанты непрерывно атакуют позиции ВСУ в Бахмуте.
На Бахмутском направлении сейчас продолжаются самые жестокие бои. Туда россияне подтянули резервы и постоянно атакуют позиции ВСУ, однако Силы обороны противостоят врагу.
Об этом сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире "24 канала".
"Сегодня Бахмут — это самое жестокое и агрессивное направление. Врагу туда удалось подтянуть больше резервов. Там действует ЧВК "Вагнер", как самая большая ударная сила. А потому там идут позиционные бои и линия фронта изгибается. Но сверхкритического там ничего нет. Командование отслеживает процесс и реагирует на каждый шаг врага, даже если есть продвижение: выстраивается линия обороны, наносится удар, чтобы сделать невозможным им продвижения дальше. За каждое продвижение у врага есть огромные потери. Мы контролируем свои позиции и выравниваем линию фронта", — пояснил Череватый.
Ситуация в Бахмуте
Российские оккупанты постоянно атакуют украинский Бахмут и беспощадно обстреливают город, стирая его с лица земли.
Американский Институт изучения войны (ISW.) считает, что ситуация вокруг города Бахмут Донецкой области остается напряженной. Недавние заявления о том, что Россия захватила Бахмут 27 и 28 ноября, не предвещают неизбежную обстановку города Россией.
Командование РФ не жалеет людей и технику, чтобы продемонстрировать хоть какой-то результат на фронте. Сейчас тяжелая ситуация на фронте, как и в предыдущие месяцы – в Донецкой области, в районе Бахмута и Авдеевки.
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