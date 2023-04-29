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В ВСУ рассказали, кто контролирует "трассу жизни" в Бахмут

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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В ВСУ рассказали, кто контролирует "трассу жизни" в Бахмут

ВСУ продолжают удерживать контроль над "трассой жизни" / Фото: Associated Press

Так называемая "трасса жизни" в Бахмут является одной из главных целей россиян.

Украинские военные по состоянию на 29 апреля имеют возможности обеспечивать силы обороны в Бахмуте. Россияне пытаются отрезать соединение, но это им не удается.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он отметил, что украинские артиллеристы ведут постоянный огневой контроль, чтобы враг не мог занять эти трассы. В свою очередь, разведка и силы специальных операций разведывают возможность прохода.

Череватый отметил, что ситуация динамична и может часто меняться, однако все заявления врага о том, что они контролируют трассы в Бахмут — не соответствуют действительности.

Российская пропаганда постоянно говорит, что их террористы якобы уже близки к цели, чтобы отрезать украинских военных от поставок, поэтому "трасса жизни" является одной из главных целей россиян.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские пограничники отразили две попытки штурма российских оккупантов в Бахмуте.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Бахмутском направлении военным ВСУ удалось добиться паритета в артиллерии благодаря точности работы.

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Дата публикации
Просмотры
3142
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