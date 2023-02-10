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В ВСУ рассказали, могли ли они сбить российские ракеты над Молдовой и Румынией

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1148
Время на прочтение
1 мин
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В ВСУ рассказали, могли ли они сбить российские ракеты над Молдовой и Румынией

Фото: Associated Press

Российские ракеты были сбиты не сразу.

Украинская система ПВО могла сбить российские ракеты "Калибр" над Молдовой и Румынией, однако сразу не сделала этого из-за риска для жизни граждан этих стран.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что россияне сознательно совершили провокацию, запустив "Калибры" через воздушное пространство других государств.

Украинская ПВО могла там сбить эти ракеты, однако не сделала этого сразу из-за риска для жизни граждан иностранных государств.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты, выпущенные по Украине, пересекли воздушное пространство страны НАТО.

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Дата публикации
Просмотры
1148
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