В ВСУ рассказали, насколько километров удалось продвинуться на юге

Ситуация на этом участке фронта напряжена.

На юге, на разных участках фронта Вооруженным силам Украины удалось оттеснить российских захватчиков на расстояние от трех до четырех километров.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, ситуация на юге остается достаточно напряженной. Впрочем, украинские военные продолжают вести контрбатарейную борьбу и выбивать россиян с их позиций.

"Но объективно нам нужно зачистить полосу хотя бы в 30 км, чтобы это было действительно результативно", – отметила Гуменюк.

Напомним , аналитики рассказали, на каких территориях украинские войска преуспели. В частности, отмечается, чтоукраинские силы продвинулись на западе Запорожской области.

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