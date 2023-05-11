В ВСУ рассказали о больших потерях россиян в живой силе и технике в одном из направлений: что известно

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили более роты российских окупантов и 10 единиц техники на Таврическом направлении.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 730 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе и работе по плановым целям, выявленным ранее", — подчеркнул он.

По словам Тарнавского, потери россиян убитыми и ранеными составили больше роты. Также украинские военные поразили два вражеских танка, один БТР, две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", дрон "Ланцет-3", ЗРК "Тор-М2" и автомобильную технику. Уничтожены еще два склада боеприпасов окупантов.

Как сообщалось, аналитики американского Института изучения войны в своем новом отчете информируют о том, что россияне уже не могут отражать контратаки ВСУ в Бахмуте. Постоянные атаки истощили русские силы. Поэтому у них недостаточно сил, чтобы отражать локальные контратаки ВСУ.

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