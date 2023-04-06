В ВСУ рассказали о боях на Донбассе: россиянам не удаются штурмы, враг обескровливает собственные силы

В последние месяцы российским оккупационным войскам не удалось ни одного оперативно-тактического достижения.
Российские оккупационные войска на востоке Украины застряли в нескольких направлениях и истощают свои силы. Армия РФ не может добиться ни одной стратегической цели.
Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
"Если говорить о стратегических наступательных операциях, то тем более. Они увязли на нескольких направлениях и пытаются штурмовать, но безрезультатно", — подчеркнул Череватый.
Он подтвердил заявления британских экспертов о том, что в последние месяцы российским оккупационным войскам не удалось ни одного оперативно-тактического достижения. Более того — армия РФ сточивает свои силы, обескровливает свои войска и в целом снижает собственный боевой потенциал, добавил Череватый.
"В частности, тот же Бахмут фактически 9 месяцев они не могут взять. Это один из ярких маркеров "способности" генерала Герасимова проводить операции такого уровня", – говорит представитель ВСУ.
По его словам, в Москве в дальнейшем будут придумывать новые "дедлайны" по "захвату" Донецкой и Луганской областей и будут продолжать попытки "оккупировать" Донбасс. Впрочем, ВСУ "в очередной раз докажут, что они могут эти дать абсолютно нивелировать".
Напомним, аналитики ISW отмечают, что в Бахмуте в Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Недавно российские подразделения воздушно-десантных войск вокруг города, вероятно, получили термобарические ракетные системы ТОС-1.
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