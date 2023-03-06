В ВСУ рассказали о боях на Луганщине: каждый день горит российская бронетехника

Российские оккупанты в Луганской области пытаются атаковать позиции ВСУ силами регулярной армии и большим количеством бронетехники. В район боевых действий стянули больше артиллерии, чем под Бахмут.

Об этом в эфире канала "Freeдом" рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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"В районе Белогоровки, Невского, Серебрянского лесничества идут бои уже несколько недель. Враг пытается там быть активным, перенимать инициативу, атаковать. Очень существенный момент - там действуют регулярные силы РФ, десантные войска, механизированные танковые войска, войска корпуса "ЛНР". Они там интенсивно используют артиллерию - еще больше, чем на Бахмутском направлении. За сутки было 329 обстрелов. Уже несколько недель мы видим эту динамику - разными артиллерийскими системами. 14 боестолкновений было за сутки, 34 врага было убито, 63 ранены. Меньше, чем мы видим на Бахмутском направлении, потому что больше артиллерии они используют", - рассказал Череватый.

Также, по его словам, оккупанты пытаются использовать бронетехнику, которая "ежедневно сжигается":

"За сутки два танка Т-72, одна БМП и один 240-мм самоходный миномет "Тюльпан". Также некоторое количество автомобильной техники. Там каждый день уничтожается бронетехника, в том числе новые российские танки Т-90. Был такой момент, когда за день пять танков было уничтожено. Поэтому там наши силы держат оборону".

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорит, что оккупанты сосредоточили "все усилия" на Кременной. Также враг постоянно обстреливает Белогоровку.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что армия РФ готовится к масштабному наступлению в Луганской области, но из-за погоды пока не может осуществить задуманное.

"Их основная цель – из Луганской области в перспективе провести наступательные действия для захвата территории – практически весь левый берег реки Оскол и выход на Купянск и Лиман", – отмечает Коваленко.

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