В ВСУ рассказали о достижениях на Таврическом направлении

Вооруженные силы Украины продолжают работать на Таврическом направлении и уничтожать оккупационные войска.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны. Артиллерийские подразделения наших войск в течение суток выполнили 1477 огневых задач", — говорится в сообщении.

По его словам, в течение суток была уничтожена 21 единица военной техники противника. В частности, три ББМ, шесть единиц артиллерийских систем и минометов, один станковый гранатомет, четыре беспилотника и три единицы специальной техники.

Кроме того, украинские защитники ликвидировали три состава боеприпасов противника.

Напомним, ВСУ ликвидировали еще 640 оккупантов за минувшие сутки, 3 августа. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения РФ ВСУ уничтожили 248 490 солдат армии Российской Федерации.

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