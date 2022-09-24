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В ВСУ рассказали о еще одном поражении Каховского моста и более полусотни мертвых россиян

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В ВСУ рассказали о еще одном поражении Каховского моста и более полусотни мертвых россиян

Фото: Associated Press

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 290 огневых задач.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

В том числе украинские военные поразили понтонную переправу в Новой Каховке, два скопления вооружения и техники в Бериславском районе, три очага сил и средств в Каховском и Херсонском районах, станцию радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра, зенитно-ракетный комплекс «Тор» в Баштанском районе Николаевщины, колонну вооружения и техники – в Каховке.

Подтверждено еще одно контрольное поражение Каховского моста.

Остальные потери врага за боевой день составляют 51 россиянин, 152 мм гаубица "Мста-Б", танк и 16 единиц другой автобронетехники.

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