В ВСУ рассказали о количестве россиян, попадающих в плен возле Бахмута

Речь идет о не очень большом количестве окупантов.

На Бахмутском направлении почти каждый день в плен Сил обороны попадают русские купанты. Пока цифра измеряется несколькими солдатами армии РФ.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире "Радио Свобода".

"Но бывает двое-трое окупантов в сутки на этом направлении. Бывает больше попадают", — сказал он.

По словам представителя ВСУ, в районе Бахмута в основном действует ППК "Вагнера". У них, говорит Череватый, есть только один метод мотивации – это по принуждению смерти действовать.

"Ну, и сама логика боевых действий, когда у тебя сзади стоит заградительный отряд. Грубо говоря, впереди тебя ждет мотивированный вооруженный враг, ты не очень сдашься до плена. В основном, когда штурмовые группы терпят поражение, и кто-то остается "недобитым". Тогда сдаются в плен", — добавил спикер.

Потери врага у Бахмута

Бывший 48-летний российский заключенный рассказал, как отряду, где он находился, приказали напасть на украинский залог в Бахмуте. Он напомнил, что только четверо мужчин были "боеспособными" до конца ночи, другие были мертвы или ранены.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Российская Федерация может потерять значительную часть элитных подразделений ППК "Вагнер" в битве за Бахмут. Отмечается, что врагу не удастся оцепить город без значительных потерь со своей стороны.

CNN со ссылкой на представителя НАТО пишет, что оккупанты в боях за Бахмут теряют в пять раз больше военных, чем Украина. Чиновник Альянса на условиях анонимности уточнил, что соотношение потерь пять к одному основывается на разведывательных данных.

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