В ВСУ рассказали о количестве вражеских ракетоносителей в Черном море

В Черном море по состоянию на утро 25 января в боевом дежурстве находится 11 кораблей армии Российской Федерации.

Об этом сообщили Военно-Морские Силы ВСУ.

Отмечается, что среди 11 кораблей четыре – это носители крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет около 28 ракет.

К слову, такая же несколько ракет была в акватории Черного моря и накануне. Впрочем, 23 января цифра была меньше — 24 крылатых ракет.

Как сообщалось, в Генштабе информировали, что готовы к "встрече" российского десанта с моря. В частности, в Одесской и Николаевской областях. В частности, командующий войсками ОК "Юг" генерал-майора Андрей Ковальчук говорит, что заминированы происки с моря.

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