В ВСУ рассказали о колоссальных потерях оккупантов: таких не было ни у кого

Россияне вынуждены почти полностью отказаться от наступательных действий.
Вооруженные силы Украины за время полномасштабной войны против РФ фактически уничтожили костяк профессиональной российской армии. В последних войнах никто не имел больших потерь, чем Россия.
Об этом заявил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый на Youtube-канале ТСН.
"Потери у них колоссальные – более 62 тысяч. Таких потерь в последних войнах не было, наверное, ни у кого. Вооруженные силы США в течение 8 лет во Вьетнаме потеряли 58 тысяч. Вооруженные силы Советского Союза в течение 10 лет в Афганистане – с 1979 до 1989 года – потеряли 15 тысяч. А здесь – 62 тысячи, невероятное количество летательных аппаратов, невероятное количество бронетехники сожженной, много захвачено как трофеи. Личный состав, который был уничтожен – это как раз костяк их профессиональной армии", – заявил он.
Череватый также напомнил, что в начале лета оккупанты пытались вести по всему фронту наступательные действия, но "сейчас все свелось к Авдеевке и Бахмуту".
По его словам, ракетные удары российских оккупантов по гражданской инфраструктуре являются проявлением бессильной ярости из-за поражений на фронте.
В Генштабе озвучили текущие потери оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские оккупанты потеряли в Украине около 240 своих воинов, самолет, десяток артиллерийских систем и танков. Наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 11.10 ориентировочно составили более 63 тысяч. Также россияне потеряли 2,5 тысячи танков, более 500 самолетов и вертолетов.
Напомним, что ВСУ в Херсонской области за день сожгли 15 вражеских танков. Также Силы обороны обнаружили ангар с вражеской техникой и точным выстрелом его "демилитаризовали".
Также российские оккупанты на Южном направлении начали частичный отвод своих подразделений вглубь оккупированных территорий.
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