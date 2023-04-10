В ВСУ рассказали о колоссальных потерях оккупантов возле Марьинки и Авдеевки

В районе Марьинки и Авдеевки армия РФ ежедневно теряет до двух рот личного состава (80–200 военнослужащих – ред).

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"Противник несет колоссальные потери, каждый день враг теряет около двух рот личного состава, но не оставляет надежды", — отметил он.

Дмитрашковский также рассказал, что около Марьинки и Авдеевки ведутся постоянные позиционные бои, в которых россияне имеют переменный успех.

Спикер также добавил, что сами российские пленные в очередной раз подтверждают проблемы среди командования РФ – их отправляют в бой "не достаточно трезвые командиры", поднимают ночью и без всякой подготовки под дулами автоматов отправляют на штурм.

Напомним, военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что оккупанты продолжают атаковать Авдеевку в Донецкой области из-за ее стратегической важности, однако украинские военные удержат оборону города.

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