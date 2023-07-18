В ВСУ рассказали о коварной тактике россиян во время ночной атаки

В ночь на вторник, 18 июля, агрессор Россия атаковала юг Украины — Одесскую и Николаевскую области — иранскими беспилотниками и ракетами "Калибр". Россияне атаковали дронами в несколько волн.

Об этом "24 каналу" рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По словам Гуменюк, российская армия долго готовилась к такой тактике. В свою очередь, ВСУ наблюдали за намерениями россиян и были готовы к этому.

"Особенность (атаки — Ред.) заключалась в том, что они запускали несколько волн "Shahed", чтобы выявить, истощить систему ПВО и после этого ударить ракетами. Эта тактика у них назревала длительный период. Мы наблюдали, как они долго ее подбирали, и были готовы к этому", – отметила Гуменюк.

Гуменюк подчеркнула, что российские "Калибры" были направлены исключительно на Одесскую область. Вероятно, оккупанты пытались нанести удары по портовой инфраструктуре города.

Напомним, после полуночи в ряде областей Украины начали объявлять воздушную тревогу. Воздушные Силы предупреждали украинцев об угрозе комбинированной атаки РФ и беспилотниками, и ракетами.

Утром 18 июля в ВСУ рассказали об уничтоженных дронах и ракетах во время ночного удара РФ. Сообщалось, что оккупанты атаковали с южного направления шестью крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами "Shahed". Силы противовоздушной обороны уничтожили 38 воздушных целей.

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