В ВСУ рассказали о ликвидации подразделений КНДР в Курской области

Северокорейские военные отлично ориентируются на местности, в большей степени не употребляют технику.

Военные КНДР отличаются высоким уровнем подготовки, поскольку имеют отличную физическую форму и отличные навыки стрельбы.

Об этом заявил старший офицер отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Петр Гайдащук, передает Эспрессо.

Он заявил, что северокорейские военные хорошо ориентируются на местности, преимущественно не используют технику и передвигаются пешком на большом расстоянии до 15 км.

"После этого они сразу переходят к штурмовым действиям. Даже под артиллерийским огнем и дронами, северокорейцы продолжали двигаться в нашем направлении. Однако, несмотря на их подготовку, все эти подразделения были уничтожены, и на данный момент в зоне ответственности 80-й ОДШБр их нет", — отметил Гай.

Он рассказал, что в настоящее время враг использует тактику малых штурмовых групп, поскольку опыт окупантов, включая подразделения КНДР, показал, что большие человеческие волны пехоты с бронетехникой неэффективны в современной войне из-за массового использования беспилотников.

"Россияне пытаются малыми штурмовыми группами найти наши слабые места и штурмовать их, чтобы вытеснить нас с позиций. Враг использует артиллерию, разведывательные и ударные дроны, а также FPV-дроны на оптоволокне, что создает определенные проблемы, с которыми мы успешно боремся. Управляемые авиабомбы преимущественно. Таким образом, российские войска пытаются вытеснить нас с позиций, несмотря на то, что в этих селах проживает гражданское население РФ", — рассказал Гайдащук.

Ранее сообщалось, что Северная Корея снова перебросит несколько тысяч солдат в Курскую область.

Мы ранее информировали, что на фронте наблюдается увеличение количества северокорейской артиллерии.

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