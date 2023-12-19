В ВСУ рассказали о необычном поведении россиян в Черном море: что готовят оккупанты

В последний раз Россия выводила свои ракетоносители в Черное море 29 ноября.

Россия не выводит свои морские ракетоносители в Черное море уже три недели, а последний раз они наблюдались 29 ноября.

Об этом в эфире телемарафона заявила спикер объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Российские ракетоносители уже три недели не выходили на боевое дежурство. Крайний раз мы наблюдали их присутствие на боевом дежурстве 29 ноября", — сказала Гуменюк.

Вместе с тем, она заявила, что не следует терять бдительность, поскольку российские ракетоносители готовы и снаряжены и могут быть применены врагом.

Напомним, ранее сообщалось, что для "второй армии мира" скопировали украинский морской дрон "Малыш".

Кроме того, мы ранее информировали, что Историк Йельского университета Тимоти Снайдер назвал главную победу Украины за последние полгода.

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