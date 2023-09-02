В ВСУ рассказали о неприятной ситуации на юге для россиян

Украинские защитники начали хорошо продвигаться в сторону Вербового и Пологи.

Военнослужащий ВСУ, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что россияне вынуждены снова привлекать войска, выводимые для восстановления.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам военного, россияне не учитывают военную доктрину, по которой изменение или восстановление подразделения осуществляется если 30% личного состава потеряли боеспособность.

"А россияне пытаются выводить свои подразделения, когда уже потеряли более 50% личного состава. Пошедшие на восстановление российские солдаты каким-то странным образом вчера оказались в плену на южном направлении в районе Роботиного. Это свидетельствует о том, что вызревает неприятная ситуация для россиян". .Войска, которые россияне выводят для восстановления, они снова вынуждены привлекать", — подчеркнул Тимочко.

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В то же время, боец отмечает, что украинские защитники начали хорошо продвигаться в сторону Вербового и города Пологи.

"Роды — это одна из узловых станций. Враг использует Роды, как логистический хаб, обеспечивающий южное направление. Удар по такому направлению отрежет их поставки на Мелитопольском и Токмакском направлениях. Важно, что россияне не смогли организовать и выстраивать оборону в направлении Урожайного", – подчеркнул Тимочко.

Отметим, что в последнее время армия кафиров перешла к новой тактике, в частности в Запорожской области. Там они начали поджигать минные поля.

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