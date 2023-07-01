В ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов на юге: какая угроза

На юге Украины российская оккупационная армия вернулась в практику атак управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками типа "Ланцет".

Об этом сообщила руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк во время телемарафона.

"Выдерживали определенную паузу, но тактическая авиация вновь активизировалась. Активизировал (враг — Ред.) атаки ударными беспилотниками типа "Ланцет". Это говорит о том, что у них есть определенные сложности с работой артиллерии. Также это может свидетельствовать о том, что враг определен время берет тактическую паузу для того, чтобы выстроить новую тактику. Они видят, что предыдущая тактика успехов не имела", — сообщила представитель ВСУ.

По ее словам, такие действия оккупантов могут быть связаны с нехваткой боеприпасов, но ВСУ хорошо отработали по составам врага. Кроме того, происходил подрыв враждебной логистики.

Гуменюк также рассказала, что левый берег Херсонской области еще страдает от последствий техногенного наводнения после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

"Не везде они могут вернуться на позиции. Изменилась география заминирования, которую они знали. Сейчас вода разбрасывала мины по совсем другим позициям. Они вынуждены сначала проводить разминирование, а затем возвращение", – сообщила Гуменюк.

Как сообщалось, после подрыва оккупантами Каховской ГЭС морем до сих пор могут дрейфовать очаги мусора, обломки и скопления других предметов, среди которых могут быть даже заминированные вещи. Их иногда может приносить к побережью.

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