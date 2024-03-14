В ВСУ рассказали о новой тактике окупантов на Авдеевском направлении

Оккупанты начали бить по местам логистики, не только по переднему краю.

Российские оккупанты начали, вероятно, отрабатывать уровень оперативной логистики на Авдеевском направлении.

Об этом рассказал командир подразделения БПАКа в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Вадим Мазевич в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, в последние недели россияне применяют тактическую авиацию более сосредоточенно.

Россияне начали бить по местам логистики, не только по переднему краю. Есть анализ, свидетельствующий о том, что они применяют тактическую авиацию по плановым целям, когда удары спланированы и концентрированы. А также, скорее всего, у россиян есть план по оперативному применение.Армия РФ использует разведчики, чтобы наносить удары в очень короткое время ", — сообщил он.

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Мазевич добавил, что кроме того, россияне, вероятно, отработали уровень коммуникации между авиацией и сухопутными подразделениями.

"На Авдеевском направлении направления довольно тяжелая ситуация. Враг использует огромные пехотинские ресурсы, частично применяет бронетехнику. В последнее время увеличился давление fpv-дронами, их стало намного больше. Много использования разведывательной техники РФ, но ВСУ продолжают работать", — добавил Мазевич.

Напомним, Силы обороны Украины в начале марта смогли закрепиться к западу от Авдеевки и замедлить продвижение российских оккупантов. Однако ВС РФ могут возобновить наступление.

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