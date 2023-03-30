В ВСУ рассказали о новой угрозе на фронте: россияне используют новое вооружение

Оккупанты Российской Федерации активно используют против украинских военных корректированные крылатые авиационные бомбы. Это новая угроза, которая возникает в прифронтовой зоне практически каждый день.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, российские военные сбрасывают эти бомбы, не залетая в зону поражения украинского ПВО

"Бомбы по 500 кг летят десятки километров. Напомню, у этой бомбы есть боевая часть, с этим надо что-то делать. Не только средствами ПВО, которых мы ждем. Все же усиливать давление и работу с западными партнерами по созданию авиационной коалиции и предоставлению Украине истребителей", — подчеркнул Игнат.

Представитель Воздушных сил говорит, что Украина ясно знает, какой тип самолетов необходим для противостояния постоянным атакам россиян. При этом системы ПВО не смогут покрыть всю территорию страны, заметил он.

Напомним, Юрий Игнат заявил, что у агрессорки России большой запас авиационных бомб. Для противостояния таким методам окупантов нужно сбивать сами самолеты — ВСУ необходима современная авиация. К слову, бомбы дешевле и быстрее переработать на управляемые, чем производить ракеты.

Российские войска ночью против 24 марта атаковали Сумщину истребителями Су-35. Оккупанты выпустили более 10 управляемых авиабомб. Впоследствии, 28 марта, оккупанты также нанесли удар бомбами по региону — по Белополью.

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