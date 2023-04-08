В ВСУ рассказали о новой угрозе на фронте: тяжелые авиабомбы нечем сбивать

В России начали производить новый вид тяжелых 1,5-тонных авиационных бомб для атак. В украинских сил обороны пока нет возможности их сбивать.

Об этом во время телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат подчеркнул, что подобные авиационные бомбы несут определенную угрозу. Россияне применяют вооружение дистанционно. По словам представителя Воздушных сил, "такие бомбы наносят удары с дистанции 50 плюс километров и по линии боевого столкновения или государственной границы". Именно поэтому, объяснил он, пока нечем их доставать.

"Полуторатонные бомбы – это уже втрое большая мощность. Еще раз подчеркиваю, что нужные средства, которые могут противостоять – это системы Patriot, Samp-t из наземных. А лучше всего – это современные самолеты F-16 или другие поколения "4+", способные противостоять российской авиации на дальних подступах", — сказал он.

Юрий Игнат отметил, что недавно министр обороны страны-агрессорка Сергей Шойгу демонстративно ездил на предприятия, производящие 1,5-тонные бомбы. Представитель Воздушных сил предположил, что с высокой вероятностью оккупанты так же будут оснащаться крыльями и GPS навигацией, как это сейчас происходит с 500 килограммовыми бомбами.

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