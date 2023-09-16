В ВСУ рассказали о последствиях удара по Севастополю: суда превратились в детали

Кроме кораблей, поврежден еще и судоремонтный завод.

Поврежденные российские суда в Севастополе имеют серьезные повреждения. Надеяться на их скорейшее восстановление нельзя. Кроме того, корабли больше не сможет полноценно выполнять свои функции.

Об этом в телемарафоне сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"После пожарища они превратились фактически в детали и больше не могут быть использованы в качестве полноценных участников Черноморского флота РФ. Поражения существенны и вряд ли возможно быстрое восстановление, а в некоторых случаях специалисты утверждают, что вообще нецелесообразно (восстановление — Ред.)", — сообщила представительница ВСУ.

По словам Гуменюк, при ударе также пострадал судоремонтный завод, а вблизи таких мощностей нет.

"Далее нужна транспортировка и очень сложная логистическая операция. Будет ли она сторожить того, что будет на выходе, возможное восстановление – вряд ли", – говорит она.

Гуменюк отмечает, что ВСУ продолжают работу по глубоким тылам. Впрочем, работы много, говорит представитель ВСУ. По ее словам, полуостров – это очень мощное развертывание врага с его базами, логистикой, имеющимися силами и средствами.

Напомним, в ночь на 13 сентября в Севастополе произошла серия громких взрывов. Так называемая оккупационная "власть" заявила об атаке на морской завод имени Орджоникидзе. Украинская разведка подтвердила удары в Крыму и сообщили, что повреждены дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук рассказал, что для атаки Украина применила британские "Storm Shadow" и французские "Scalp".

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