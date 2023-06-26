В ВСУ рассказали о позорном побеге "вагнеровцев" из Бахмута: какие подразделения окупантов находятся в городе

Россия за сутки в Бахмуте потеряла 153 оккупанта.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что террористы ЧВК "Вагнер" позорно бежали из Бахмута. Там находятся представители других частных военных компаний, "зеки" и регулярная оккупационная армия.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Череватый подчеркнул, что под Бахмутом за сутки удалось ликвидировать 153 оккупанта, ранить 203 захватчиков, еще шесть россиян попали в плен.
В общей сложности произошло 17 боевых столкновений, российские террористы обстреливали Силы обороны авиацией. Череватый сообщил, что боевики "Вагнера" действительно позорно убежали из Бахмута.
"Они оттуда вышли, а точнее — позорно сбежали. Главной действующей силой там сейчас воздушно-десантные подразделения противника. И это четкий маркер, насколько для них важно удержать Бахмут", — пояснил он.
Череватый подчеркнул, что помимо российских десантников в Бахмуте находятся оккупационные пехотные подразделения и другие ЧВК, в частности "Шторм-Z".
Напомним, британская разведка считает, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении.
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