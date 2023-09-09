В ВСУ рассказали о продвижении возле Роботиного: "Выдавливаем противника"

Россияне пытаются восстановить утраченные позиции, но безуспешно.
Вооруженные силы Украины не скоро, но постепенно продвигаются возле Роботино Запорожской области.
Об этом рассказал спикер объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.
По его словам, россияне пытаются восстановить утраченные позиции, но безуспешно.
Мы продолжаем выдавливать противника. Нескоро, но некоторые успехи есть", — сказал он.
Тем временем россияне продолжают опрокидывать в направлении Роботиного подразделения Воздушно-десантных войск. ВСУ сдерживают наступление оккупационных войск вблизи Авдеевки и Марьинки.
"Там враг больше применяет подразделения "шторм-z". Там в течение суток противник предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Не оставляет попыток в районах Новокалиново, Красногоровки и Пречистовки Донецкой области", — сказал Штупун.
Добавим, российская оккупационная армия перебросила в Роботино Запорожскую область подразделения по другим направлениям, чтобы заменить разбитые. Такие действия врага могут ограничить способность войск РФ наступать на других участках фронта.
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