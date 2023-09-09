В ВСУ рассказали о продвижении возле Роботиного: "Выдавливаем противника"

Вооруженные силы Украины не скоро, но постепенно продвигаются возле Роботино Запорожской области.

Об этом рассказал спикер объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

По его словам, россияне пытаются восстановить утраченные позиции, но безуспешно.

Мы продолжаем выдавливать противника. Нескоро, но некоторые успехи есть", — сказал он.

Тем временем россияне продолжают опрокидывать в направлении Роботиного подразделения Воздушно-десантных войск. ВСУ сдерживают наступление оккупационных войск вблизи Авдеевки и Марьинки.

"Там враг больше применяет подразделения "шторм-z". Там в течение суток противник предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Не оставляет попыток в районах Новокалиново, Красногоровки и Пречистовки Донецкой области", — сказал Штупун.

Добавим, российская оккупационная армия перебросила в Роботино Запорожскую область подразделения по другим направлениям, чтобы заменить разбитые. Такие действия врага могут ограничить способность войск РФ наступать на других участках фронта.

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