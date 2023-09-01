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В ВСУ рассказали о прорыве одного из оборонительных рубежей оккупантов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В ВСУ рассказали о прорыве одного из оборонительных рубежей оккупантов

ВСУ. / Фото: Associated Press

Контрбатарейная борьба ВСУ проводится в несколько этапов.

Прорыв украинских Вооруженных сил обороны на одном из российских оборонных рубежей не является окончательно победой. Впрочем, украинские защитники готовы к сложностям.

Об этом во время телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, как ВСУ выбивают россиян с определенных позиций, то оккупанты имеют место куда отступить и закрепиться. В связи с этим контрбатарейная борьба ВСУ проводится в несколько этапов: избиение врага с ближайших позиций и удары по глубокому тылу врага с целью разрушения его инфраструктуры.

"Нельзя говорить о том, что проход первого этапа – это самая большая победа и дальше будет легче. Мы готовы к тому, что дальнейшие участки будут также сложными", – отметила Гуменюк.

Напомним, утром 1 сентября Генштаб сообщил, что ВСУ продвигаются в направлении Новопрокопки на юге. Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

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Дата публикации
Просмотры
2434
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