В ВСУ рассказали о ракетной опасности с Черного моря: подробности

По состоянию на утро 20 января в Черном море ситуация остается стабильной. Штормовая погода не позволяла россиянам осуществлять активности в акватории. Впрочем, ракетная опасность – высока.

Об этом заявила в эфире телемарафона руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, в настоящее время корабельная группировка фактически свернута. Впрочем, оккупанты все же провели ротацию ракетоносителей в Черном море.

"Очевидно, экипаж "Адмирала Макарова" окончательно "пошатнулся", потому что всю штормовую волокиту они провели именно в открытом море, хотя и неподалеку от Новороссийска. Сейчас на боевом дежурстве — малый ракетный корабль, но ракетной опасности это не корректирует. Она остается очень высокой. "Те же восемь "Калибров" наготове и могут быть применены в любой момент", — подчеркнула Гуменюк.

Военно-морские силы ВСУ подтверждают, что в Черном море находятся два вражеских корабля, среди которых есть один носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.

Кроме того, по одному судну русская армия сосредоточила в Азовском и Средиземном морях.

Как сообщалось, в ЦПИ предупреждают о повышенной опасности ракетных обстрелов – угроза значительно возросла после уничтожения самолетов А-50 и Ил-22. Устрашение украинцев и снижение морального духа являются приоритетами российских захватчиков.

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