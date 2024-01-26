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В ВСУ рассказали о ракетной опасности с Черного моря: сколько кораблей в акватории

В ВСУ рассказали о ракетной опасности с Черного моря: сколько кораблей в акватории

Носитель "Калибров". / Фото: Associated Press

Суда также сосредоточены в Азовском и Средиземном море.

По состоянию на утро 26 января российская армия держит в Черном море на боевом дежурстве четыре корабля. Среди них три носителя крылатых ракет.

Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

"В Черном море четыре вражеских корабля среди которых три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 14 ракет", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Азовском море находится один вражеский корабль, а ракетоносители отсутствуют. В Средиземном море РФ держит два судна. В частности, один носитель "Калибров", общий залп в восемь ракет.

Напомним, в ВСУ сообщали, что Россия ищет новую тактику и готовит мощную атаку по Украине. В частности, речь идет о применении беспилотников.

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