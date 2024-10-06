В ВСУ рассказали о самых сложных направлениях на фронте и новой тактике врага

Сложной остается ситуация на Торецком, Краматорском и Северском направлениях сложной. Впрочем, она контролируемая.

Об этом заявила спикер Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире "Украинского радио".

"На Северском направлении, на первый взгляд спокойнее. Там меньше статистика штурмов, однако враг наступает с бронированной техникой, что усложняет задачу нашим защитникам. Самая сложная ситуация остается в районе Торецкая и Нью-Йорка. Противник пытается прорвать нашу оборону, постоянно напирает живой силой". Во всех направлениях враг применяет артиллерию, авиацию и дроны", — рассказала она.

На этих направлениях оккупанты используют тяжелую советскую технику – танки Т-62 и старые БМП, а также новейшее оружие – БпЛА, FPV- и разведывательные дроны.

Российские военные усиливают свои позиции по всем направлениям. ВСУ постоянно наблюдают за увеличением боекомплекта, дронов, логистических вещей и личного состава врага на позициях.

"Россияне применяют преимущественно тактику малых групп. Это десятки штурмов в день, однако малыми группами — 3-4 человека. На Северском направлении проходят штурмы с техникой, в районе Временного Яра враг использует малые группы, на Торецком направлении проходят бои в городе, там своя специфика. Россияне хорошо учатся у нас. То, что мы начинали применять в начале полномасштабного вторжения, это касается, в частности, тактики малых групп.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что россияне продвинулись в Максимилианивке, Цукурином, Торецке, возле Мясожаровки и Песчаного.

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