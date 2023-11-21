В ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

Российская оккупационная армия уменьшила количество попыток штурмовать позиции ВСУ на Таврическом направлении. За прошедшие сутки было уничтожено 339 россиян.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Российские оккупанты уменьшили количество штурмовых действий, но продолжают цинично игнорировать законы и обычаи ведения войны — ударили ракетами из ЗРК С-300 по гражданскому медицинскому учреждению Донецкой области", — отмечает он.

За прошедшие сутки враг нанес четырех ракетных ударов, провел 29 боевых столкновений и совершил 637 артиллерийских обстрелов. Кроме того, уничтожены пять единиц военной техники противника. В частности, одна ББМ и две артсистемы.

Как сообщалось, по состоянию на 21 ноября 2023 г. ВСУ уничтожили 319 820 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 610 военных.

Читайте также: