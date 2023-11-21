В ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

Произошло около 30 боевых столкновений.
Российская оккупационная армия уменьшила количество попыток штурмовать позиции ВСУ на Таврическом направлении. За прошедшие сутки было уничтожено 339 россиян.
Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"Российские оккупанты уменьшили количество штурмовых действий, но продолжают цинично игнорировать законы и обычаи ведения войны — ударили ракетами из ЗРК С-300 по гражданскому медицинскому учреждению Донецкой области", — отмечает он.
За прошедшие сутки враг нанес четырех ракетных ударов, провел 29 боевых столкновений и совершил 637 артиллерийских обстрелов. Кроме того, уничтожены пять единиц военной техники противника. В частности, одна ББМ и две артсистемы.
Как сообщалось, по состоянию на 21 ноября 2023 г. ВСУ уничтожили 319 820 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 610 военных.