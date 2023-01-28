В ВСУ рассказали о ситуации на юге: подготовка к контрнаступлению

ВСУ продолжают истощать российскую армию на юге. Украинские военные держат оккупантов под огненным контролем, уничтожают склады врага, а также места их дислокации. Защитники готовятся к возможному пришествию.

Об этом сообщила в телемарафоне руководитель координационного прессцентра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Враг нуждается в местах дислокаций и опоре как плацдарме, они будут выискивать такую позицию. Свидетельствует об этом и маневрирование подразделениями по всему левобережью, где они пытаются обустроить себе более или менее устойчивые позиции. Но постоянна наша огневая работа, наш огневой контроль, который им донимает их., не дает им такой возможности", — подчеркнула спикер.

По ее словам, истощение врага является частью подготовки для предстоящего контрнаступления украинских войск.

"Напомню, что это и есть очень существенное влияние в рамках подготовки к контрнаступлению. Это истощение мощей врага на моральном, логистическом и физическом плане", – пояснила Гуменюк.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны заявляют, что президент-диктор России Владимир Путин в ближайшие полгода попытается осуществить новую попытку решительного наступления. Скорее всего, в Луганской области. Диктатор готовится к затяжной войне, считают в ISW.

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