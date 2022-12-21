В ВСУ рассказали о ситуации на южном направлении – есть ли там признаки отступления оккупантов

Ситуация на южном фронте в Украине стабильная, признаков отступления россиян нет. Движения линии фронта сейчас тоже нет.

Об этом 21 декабря в эфире национального телемарафона рассказал начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин.

По его словам, наоборот, есть признаки того, что враг создает определенные группировки, которые могут представлять угрозу украинским войскам.

"Есть некоторые признаки того, что они отходят немного вглубь территории, готовят свои оборонные рубежи не только на первой, а создают вторую и третью линии обороны", — отметил начальник пресс-центра.

Ситуация на юге Украины

По данным Генштаба, российские захватчики планируют ввести круглосуточный комендантский час в оккупированной части Запорожской области.

По информации мэра Ивана Федорова, в Мелитополе российские захватчики готовятся к уличным боям – в центре города устанавливают бетонные противотанковые постройки.

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