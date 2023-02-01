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В ВСУ рассказали о ситуации возле Бахмута: уничтожены 360 российских военных

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В ВСУ рассказали о ситуации возле Бахмута: уничтожены 360 российских военных

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Бои продолжаются.

Вблизи Бахмута в Донецкой области продолжаются бои. За сутки российские оккупанты 151 раз обстреляли позиции ВСУ.

Об этом в комментарии "Общественному" рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Это Ямполевка, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Парасковеевка. Было 56 обстрелов и 13 боестолкновений в районе Соледара. Враг имеет солидные потери за сутки", — рассказал Череватый.

По его словам, за сутки были уничтожены 360 российских военных. Кроме того, 290 получили ранения.

В свою очередь, командир роты батальона "Свобода" Евгений Оропай сказал, что российские войска хотят взять трассу Константиновка — Бахмут, чтобы сделать невозможным поставки украинским военным боекомплектам, медикаментам и подвозу подкрепления, но основное направление и основная часть трассы контроля.

"Если есть даже маленькая возможность обстрела (трассы — ред.), враг обязательно ею воспользуется", — подчеркнул Оропай.

Напомним, аналитики ISW не прогнозируют захвата Бахмута российскими войсками и считают маловероятным, что оккупанты смогут осуществить внезапное окружение украинских сил в городе. Оно остается местом наиболее ожесточенного противостояния.

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Дата публикации
Просмотры
1308
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